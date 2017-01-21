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Akhisar Belediyespor-Kayserispor Notlar

AKHİSAR Belediyespor'da Trabzonspor'a transferi son aşamaya gelen yıldız golcü Hugo Rodallega, kadroya alınmadı. Takıma devre arasında katılan yeni transfer de ilk 11'de forma giyemedi. Yeşil siyahlılarda yenilerden Adu, Samardzic ve Olcan,...

Akhisar Belediyespor-Kayserispor Notlar
AKHİSAR Belediyespor'da Trabzonspor'a transferi son aşamaya gelen yıldız golcü Hugo Rodallega, kadroya alınmadı. Takıma devre arasında katılan yeni transfer de ilk 11'de forma giyemedi. Yeşil siyahlılarda yenilerden Adu, Samardzic ve Olcan, maça yedek kulübesinde başladı. İlk 11'de kadrodaki eski futbolcular vardı.
Akhisar Belediyespor, maça geçen haftaki Kardemir Karabükspor deplasmanının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak çıktı. Yeşil siyahlılarda Aykut Soner ve Rodallega'nın yerine Sissoko, Muğdat ile Vaz Te oynadı. Tribünde 500 civarında Akhisarlı vardı. Kayserisporlu taraftarlar ise maça gelmedi.
Kayserispor'da 7 değişiklik vardı. Geçen hafta lider Medipol Başakşehir'e 5-0 yenilmenin şokunu yaşayan Sergen Yalçın'ın ekibinde Muhammer, Umut Sönmez, Furkan, Stevanovic, Murat, Mert ve Ufuk'un yerlerine, Ahamada, Rotman, Mabiala, Deniz, Lawal, Kana ile Güray ilk 11'de yer aldı.
Geçen sezon devre arasında Akhisar Belediyespor'dan Trabzonspor'a satılan, bu sezon ara transfer döneminde ise Kayserispor'a transfer olan Güray Vural, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda eski takımına rakip oldu. Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Tolunay Kafkas da eski takımına karşı 3 puan mücadelesi vermenin heyecanını yaşadı.

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