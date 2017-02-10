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Akhisar Belediyespor ilk peşinde

SPOR Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor, pazar günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçında 2017'deki ilk lig galibiyetini almak istiyor. Ligde 2016 yılını 25 Aralık'ta oynadığı maçta Torku Konyaspor'u 1-0 yenerek mutlu...

Akhisar Belediyespor ilk peşinde
SPOR Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor, pazar günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçında 2017'deki ilk lig galibiyetini almak istiyor.
Ligde 2016 yılını 25 Aralık'ta oynadığı maçta Torku Konyaspor'u 1-0 yenerek mutlu bitiren Akhisar Belediyespor, 2017'de ise henüz galibiyetle tanışamadı. Yeşil siyahlı ekip, sezona verilen devre arasının ardından oynadığı maçlarda deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 1-0, Galatasaray'a 6-0 yenilip evinde Kayserispor'la golsüz berabere kaldı.
Akhisar, 2017 yılında ligde 3 puana hasret kalmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3'te 3 yaptı. Kupada 2017'deki maçlarında Bursaspor'u deplasmanda 4-1, Aydınspor 1923'ü evinde 1-0 yenerek grubunu lider bitiren Akhisar Belediyespor, son 16 turunda ise Gümüşhanespor'u 3-1'le geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Akhisar Belediyespor'da Başkan Hüseyin Eryüksel, ligdeki kötü sonuçların ardından tartışılan Teknik Direktör Tolunay Kafkas'a sahip çıkarak kendisiyle uzun yıllar çalışmak istediklerini açıklamıştı. Yeşil siyahlılarda apandisit ameliyatı olan Larsson dışında eksik yok.

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