Akhisar Belediyespor gurbette kayıp

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()- SPOR Toto Süper Lig'de 23'üncü haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği'ne 2-0'lık skorla boyun eğen Akhisar Belediyespor'da deplasman kabusu devam etti.

Dış sahada son galibiyetini ligin 13'üncü haftasında Gaziantepspor'u 2-1 yenerek elde eden yeşil siyahlı ekip, daha sonra gurbette oynadığı 5 müsabakada 3 puanı bir arada göremedi. Son 5 deplasman sınavında sadece Aytemiz Alanyaspor'dan golsüz beraberlikle 1 puan koparabilen Akhisar Belediyespor, Kardemir Karabükspor'a 2-0, Galatasaray'a 6-0, Beşiktaş'a 3-1, Gençlerbirliği'ne ise 2-0 mağlup oldu.

Tüm sezonun karnesine bakıldığında şu ana dek 12 deplasmana çıkan Akhisar Belediyespor, bu maçlarda sadece 2 galibiyet alırken 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı, 6 rakibine ise yenilmekten kurtulamadı. Toplamda 10 puan çıkardığı 12 dış saha müsabakasında 6 gol atan Akhisar Belediyespor, kalesinde 19 gol gördü.

Gençlerbirliği mağlubiyetini değerlendiren teknik direktör Tolunay Kafkas, kötü oynadıklarını belirterek, "Beşiktaş, Antalyaspor ve Başakşehir maçlarındaki görüntüyü bu maçta veremedik. Haftada 3 maç bize iyi gelmedi. Camiamızdan özür diliyorum" dedi.