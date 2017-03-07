Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk, ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları Antalya'da bir araya geldi
Türk, ABD ve Rusya Genelkurmay...
Hollande’dan Rusya uyarısı
Hollande’dan Rusya uyarısı
HDP Milletvekili Alican Önlü duruşma izlerken gözaltına alındı
HDP'li vekile duruşma izlerken gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya: Ben istersem gelirim dünyayı ayağa kaldırırım
Önüme gelirse idam kararını hemen...

Akhisar Belediyespor gurbette kayıp

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()- SPOR Toto Süper Lig'de 23'üncü haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği'ne 2-0'lık skorla boyun eğen Akhisar Belediyespor'da deplasman kabusu devam etti. Dış sahada son galibiyetini ligin 13'üncü...

Akhisar Belediyespor gurbette kayıp

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()- SPOR Toto Süper Lig'de 23'üncü haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği'ne 2-0'lık skorla boyun eğen Akhisar Belediyespor'da deplasman kabusu devam etti.
Dış sahada son galibiyetini ligin 13'üncü haftasında Gaziantepspor'u 2-1 yenerek elde eden yeşil siyahlı ekip, daha sonra gurbette oynadığı 5 müsabakada 3 puanı bir arada göremedi. Son 5 deplasman sınavında sadece Aytemiz Alanyaspor'dan golsüz beraberlikle 1 puan koparabilen Akhisar Belediyespor, Kardemir Karabükspor'a 2-0, Galatasaray'a 6-0, Beşiktaş'a 3-1, Gençlerbirliği'ne ise 2-0 mağlup oldu.
Tüm sezonun karnesine bakıldığında şu ana dek 12 deplasmana çıkan Akhisar Belediyespor, bu maçlarda sadece 2 galibiyet alırken 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı, 6 rakibine ise yenilmekten kurtulamadı. Toplamda 10 puan çıkardığı 12 dış saha müsabakasında 6 gol atan Akhisar Belediyespor, kalesinde 19 gol gördü.
Gençlerbirliği mağlubiyetini değerlendiren teknik direktör Tolunay Kafkas, kötü oynadıklarını belirterek, "Beşiktaş, Antalyaspor ve Başakşehir maçlarındaki görüntüyü bu maçta veremedik. Haftada 3 maç bize iyi gelmedi. Camiamızdan özür diliyorum" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.