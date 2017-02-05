Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor: 3-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Baki Tuncay Akkın (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac (xx)- Lopes (xx), Caner (x), Samardzic (xxx), Mustafa (xx), Kadir (xxx), Aykut (xx) (Dk.56 Adu xx), Custodio (xxx), Özer (xx) (Dk.77 Soner xx), Cikallleshi (xxx) (Dk.64 Muğdat xxx), Vaz Te (xxx)

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin (x)- Taner (xx), Rıdvan (xx), Rahmi (x), Abdullah (x) (Dk.46 Süleyman xx), Serhat (xx), Cumhur (xx), Cem (x), Menderes (x) (Dk.75 Alperen xx), Muhammed (x) (Dk.62 Zahit x), Ali (xx)

GOLLER: Dk.10 Vaz Te, Dk.50 Samardzic, Dk.90+2 Muğdat (Akhisar Belediyespor), Dk.86 (penaltı) Ali (Gümüşhanespor)

SARI KARTLAR: Vaz Te, Adu, Mustafa (Akhisar Belediyespor)

ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Akhisar Belediyespor 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Gümüşhanespor'u evinde 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Yeşil siyahlı ekibin çeyrek finaldeki rakibi 7 Şubat Salı günü belli olacak.

10'uncu dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Aykut'un kendi ceza alanından doldurduğu topu Muhammed kontrol edemedi. Vaz Te kaptığı topla rakip ceza sahasına girerek kaleci Hasan Hüseyin'i avladı: 1-0.

20'inci dakikada Gümüşhanespor'dan Muhammed'in kullandığı serbest vuruş, yan direği sıyırıp auta çıktı.

25'inci dakikada gelişen Akhisar Belediyespor atağında Kadir sol kanattan ceza alanına ortaladı, Vaz Te'nin penaltı noktası üzerinden kafa şutu üstten auta çıktı.

33'üncü dakikada Akhisar Belediyespor bir kez daha gole yaklaştı. Custodio'nun penaltı noktasından sert şutunda ağlara gitmek olan topu Taner çizgiden çıkardı.

50'inci dakikada yeşil siyahlılar farkı ikiye çıkardı. Soldan Kadir'in kullandığı köşe vuruşundan gelen topu ön direkte Samardzic kafayla ağlara yolladı: 2-0.

60'ıncı dakikada Gümüşhanespr atağında Menderes'in kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

81'inci dakikada Lopes orta sahayı geçip topu Soner'le buluşturdu. Sol çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun şutu kaleci Hasan Hüseyin'de kaldı.

86'ıncı dakikada Gümüşhanespor penaltıdan bulduğu golle umutlandı. Caner ceza sahasında Süleyman'ı düşürünce Hakem Özgür Yankaya, beyaz noktayı gösterdi. Ali penaltıyı gole çevirdi: 2-1.

90+2'nci dakikada Soner'in derinlemesine pasıyla Gümüşhanespor ceza sahasına giren Muğdat, kaleci Hasan Hüseyin'i de geçerek topu boş filelere yalladı, skoru belirledi: 3-1.

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