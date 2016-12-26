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Akhisar Belediyespor geç açıldı

SPOR Toto Süper Lig'de ilk 11 maçta yalnız 2 galibiyet alarak düşme hattına demir atan Akhisar Belediyespor, son 5 haftada ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle devreyi mutlu tamamladı. İlk 11 maç sonrasında 10 puanla kendini düşme hattında...

Akhisar Belediyespor geç açıldı
SPOR Toto Süper Lig'de ilk 11 maçta yalnız 2 galibiyet alarak düşme hattına demir atan Akhisar Belediyespor, son 5 haftada ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle devreyi mutlu tamamladı.
İlk 11 maç sonrasında 10 puanla kendini düşme hattında bulan Akhisar Belediyespor, son maçlardaki performansıyla 20 puana ulaşıp tehlike bölgesine 8 puan fark attı. İlk yarının kapanış sınavında evinde Atiker Konyaspor'u Vaz Te'nin tek golüyle mağlup etmeyi başaran yeşil siyahlı takımın teknik direktörü Tolunay Kafkas, oyuncularının performansına övgü yağdırdı. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Tolunay Kafkas, şöyle dedi;:
"Son 6 haftadır iyi mücadele ederek bir çıkış yakaladığımızı düşünüyorum. Ofansif gücümüzü istediğimiz düzeye çıkarmayı amaçlıyorduk. Bunu da gerçekleştirmek için önemli adımlar attık. Ligin ikinci yarısında 9 maçımızı evimizde oynayacağız. Önemli bir fikstür avantajımız olduğumuza inanıyorum."
Akhisar Belediyespor, ara transferde Galatasaray'dan ayrılan Olcan ve Gaziantepspor'dan Larsson'la şimdiden anlaşıren Tolunay Kafkas, bütçelerine uygun 3 transfer daha yapacaklarını dile getirdi.
VAZ TE'YE ERKEN SÖZLEŞME
Akhisar Belediyespor, bu sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na golleriyle damga vuran Ricardo Vaz Te'yle sezon bitmeden masaya oturacak. Portekizli golcünün sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini hatırlatan Tolunay Kafkas, "Vaz Te son maçlarda özellikle de kupada bizi mutlu etti. Devre arasında takımda kalması için sözleşmesini uzatmayı amaçlıyoruz" dedi.
Akhisar Belediyespor'a ilk defa 2014-15 sezonunun devre arasında İngiltere Premier Ligi'nden gelen, geçen sezon ilk yarıyı Charlton Athletic'te geçiren Vaz Te, bu yıl 4 kupa maçında 8, 13 lig maçında 3 gol atarak takımın en skorer ismi oldu. Toplam 11 gole ulaşan 30 yaşındaki futbolcu, ligde Galatasaray, Osmanlıspor ve Konyaspor'u avladı.

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