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Akhisar Belediyespor fırtınası

SPOR Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Akhisar Belediyespor, müthiş çıkışıyla camiasını mutlu etti. Bu sezon 6 maç üst üste kazanan ilk takım unvanını alan yeşil siyahlılar Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde...

Akhisar Belediyespor fırtınası
SPOR Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Akhisar Belediyespor, müthiş çıkışıyla camiasını mutlu etti.
Bu sezon 6 maç üst üste kazanan ilk takım unvanını alan yeşil siyahlılar Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde adeta şaha kalktı. Son 6 karşılaşmasında 23 kez rakip fileleri sarsıp gol şov yapan Akhisar Belediyespor gelecek sezona da umutla bakmaya başladı. Takımının performansından övgüyle söz eden Buruk, "Futbolcularımı kutluyorum. Takımdaki herkes gerçek potansiyelini ortaya çıkardı ve bu tablo meydana geldi. Sahip olduğumuz topları çok doğru kullanıyoruz. İyi hücum yapıyoruz ve defans güvenliğimizi de asla ikinci plana bırakmıyoruz" dedi. 
Sezon sonu gelmesine rağmen takımın inanılmaz bir hırsla mücadele ettiğini anlatan genç teknik adam, "Lig bitmek üzere. Buna rağmen herkes sanki maraton yeni başlıyormuşçasına mücadelesini gösteriyor. Oyuncularım benim istediklerimi de sahada tek tek uyguluyor. Gelecek sezon daha iyi işler yapacağız" dedi.
Atiker Konyaspor'un iyi bir takım olduğunu da sözlerine ekleyen Buruk, "Rakibimiz kupada finale kaldı. Açıkçası bize karşı kadroda rotasyon yapacağını düşünüyorduk fakat as takımla sahada yer aldılar. Hepimiz kazanmaya çok alıştık. Son haftayı da galip bitirip yeni sezon çalışmalarına başlayacağız" dedi.
Okan Buruk, Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'a başarılar dileyerek sözlerini tamamladı. 

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