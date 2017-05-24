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Akhisar Belediyespor'dan Bülent hamlesi

SPOR Toto Süper Lig'de Teknik Direktör Okan Buruk'un göreve gelmesinden sonra oynadığı 7 maçın 6'sını kazanarak müthiş bir çıkış yakalayan Akhisar Belediyespor, transfer çalışmalarına başladı. Akhisar Belediyespor'un TFF 1'inci...

Akhisar Belediyespor'dan Bülent hamlesi
SPOR Toto Süper Lig'de Teknik Direktör Okan Buruk'un göreve gelmesinden sonra oynadığı 7 maçın 6'sını kazanarak müthiş bir çıkış yakalayan Akhisar Belediyespor, transfer çalışmalarına başladı. Akhisar Belediyespor'un TFF 1'inci Lig'de Balıkesirspor'la olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek Bülent Cevahir'le anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.
Balıkesirspor'un Süper Lig'e çıktığı 2014 yılında Manisaspor'dan transfer ettiği 25 yaşındaki sol bek, kariyerinde Süper Lig'de 29, TFF 1'inci Lig'de ise 132 karşılaşmada görev yaptı. Mali sıkıntı içindeki kulübüyle yeniden anlaşmaya sıcak bakmayan Bülent'in kentteki evini boşaltıp takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi.
 

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