Akhisar Belediyespor'dan Bülent hamlesi

Balıkesirspor'un Süper Lig'e çıktığı 2014 yılında Manisaspor'dan transfer ettiği 25 yaşındaki sol bek, kariyerinde Süper Lig'de 29, TFF 1'inci Lig'de ise 132 karşılaşmada görev yaptı. Mali sıkıntı içindeki kulübüyle yeniden anlaşmaya sıcak bakmayan Bülent'in kentteki evini boşaltıp takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi.
Balıkesirspor'un Süper Lig'e çıktığı 2014 yılında Manisaspor'dan transfer ettiği 25 yaşındaki sol bek, kariyerinde Süper Lig'de 29, TFF 1'inci Lig'de ise 132 karşılaşmada görev yaptı. Mali sıkıntı içindeki kulübüyle yeniden anlaşmaya sıcak bakmayan Bülent'in kentteki evini boşaltıp takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi.