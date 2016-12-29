Akhisar Belediyespor'da Rodallega masaya

SPOR Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 10'uncu sırada bitiren Akhisar Belediyespor, devre arası kamp döneminde sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ricardo Vaz Te'nin yanı sıra Hugo Rodallega'yla da masaya oturmayı planlıyor. Akhisar Belediyespor, geçen sezon Fulham'dan bonservissiz olarak 2 yıllığına renklerine bağladığı ve sezon sonunda serbest kalacak Kolombiyalı yıldıza yeni sözleşme önerecek. Geçen sezon ligde attığı 19 golle Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor dahil birçok kulübün transfer gündemine giren Rodallega, bu sezon ilk yarıda 4 gol bulabildi.Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Rodallega'nın ismi Çin kulüpleri ve Süper Lig ekipleriyle anılıyor.Kulüp, transfer iddalarını yalanlarken Rodallega'nın da Akhisar'da mutlu olduğu, ayrılmayı düşünmediği öğrenildi. Golcü oyuncu ile devre arası kampında masaya oturmaya hazırlandıklarını ifade eden Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, "Sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Rodallega'dan çok memnunuz. Kulübümüzün imkanları dahilindeki teklifimizi devre arası kampında sunup onunla masaya oturacağız. Kabul ederse sözleşmesini uzatmak istiyoruz" dedi.YIL SONUNDA ÜZDÜZiraat Türkiye Kupası G Grubu'nda TFF 1'inci Lig temsilcisi Ümraniyespor'a evinde 1-0 yenilen Akhisar Belediyespor, 2016'nın son maçında taraftarını üzdü. Sahaya N'Guemo hariç yerli futbolcularla çıkan Akhisar Belediyespo, bu mağlubiyetle grupta 4 maç sonunda 5 puanda kaldı. Devre arası tatiline çıkan yeşil siyahlı ekip, 3 Ocak'ta Antalya Belek'teki Titanic Otel'de buluşup 13 Ocak'a kadar kamp yapacak. Ara transferde Larsson ve Olcan'la şimdiden anlaşan Akhisar, 3 futbolcu daha almayı, özellikle defans hattını takviye etmeyi planlıyor.

FOTOĞRAF