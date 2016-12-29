Akhisar Belediyespor'da Rodallega masaya

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Rodallega'nın ismi Çin kulüpleri ve Süper Lig ekipleriyle anılıyor.
Kulüp, transfer iddalarını yalanlarken Rodallega'nın da Akhisar'da mutlu olduğu, ayrılmayı düşünmediği öğrenildi. Golcü oyuncu ile devre arası kampında masaya oturmaya hazırlandıklarını ifade eden Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, "Sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Rodallega'dan çok memnunuz. Kulübümüzün imkanları dahilindeki teklifimizi devre arası kampında sunup onunla masaya oturacağız. Kabul ederse sözleşmesini uzatmak istiyoruz" dedi.
YIL SONUNDA ÜZDÜ
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda TFF 1'inci Lig temsilcisi Ümraniyespor'a evinde 1-0 yenilen Akhisar Belediyespor, 2016'nın son maçında taraftarını üzdü. Sahaya N'Guemo hariç yerli futbolcularla çıkan Akhisar Belediyespo, bu mağlubiyetle grupta 4 maç sonunda 5 puanda kaldı. Devre arası tatiline çıkan yeşil siyahlı ekip, 3 Ocak'ta Antalya Belek'teki Titanic Otel'de buluşup 13 Ocak'a kadar kamp yapacak. Ara transferde Larsson ve Olcan'la şimdiden anlaşan Akhisar, 3 futbolcu daha almayı, özellikle defans hattını takviye etmeyi planlıyor.
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