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Akhisar Belediyespor'da Rodallega bilmecesi

AKHİSAR Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel'in, Rodellega için Trabzonspor'dan resmi teklif almadıklarını söylerken, yönetime yakın kaynaklar, Kolombiyalı yıldızın İzmir'de oturan ailesinin de Trabzon'a gitmeye sıcak bakmadığı iddia...

Akhisar Belediyespor'da Rodallega bilmecesi
AKHİSAR Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel'in, Rodellega için Trabzonspor'dan resmi teklif almadıklarını söylerken, yönetime yakın kaynaklar, Kolombiyalı yıldızın İzmir'de oturan ailesinin de Trabzon'a gitmeye sıcak bakmadığı iddia edildi. Akhisarlı yöneticilerin, mayıs ayında bitecek sözleşmesini uzatma teklifini de henüz kabul etmeyen golcü futbolcunun sezon sonunda İngiltere'ye dönme planları yaptığı öğrenildi.
Öte yandan kupada alınan 4-1'lik Bursaspor deplasman galibiyeti ile moral bulan yeşil siyahlı ekip, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. Bursa'da forma giyen futbolcuların düz koşu yaptığı idmanda diğer oyuncular yarım sahada taktik çalıştı. Yeni transferler Samardzic ve Olcan Adın'ın yanı sıra ligde az süre alan isimlerin görev yaptığı Bursaspor randevusunda sergilenen futbola tam not veren teknik direktör Tolunay Kafkas, 4-1'lik skorun özgüvenlerini artırdığını söyledi.

         

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