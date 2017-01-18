Akhisar Belediyespor'da Rodallega bilmecesi

Öte yandan kupada alınan 4-1'lik Bursaspor deplasman galibiyeti ile moral bulan yeşil siyahlı ekip, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. Bursa'da forma giyen futbolcuların düz koşu yaptığı idmanda diğer oyuncular yarım sahada taktik çalıştı. Yeni transferler Samardzic ve Olcan Adın'ın yanı sıra ligde az süre alan isimlerin görev yaptığı Bursaspor randevusunda sergilenen futbola tam not veren teknik direktör Tolunay Kafkas, 4-1'lik skorun özgüvenlerini artırdığını söyledi.
Öte yandan kupada alınan 4-1'lik Bursaspor deplasman galibiyeti ile moral bulan yeşil siyahlı ekip, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. Bursa'da forma giyen futbolcuların düz koşu yaptığı idmanda diğer oyuncular yarım sahada taktik çalıştı. Yeni transferler Samardzic ve Olcan Adın'ın yanı sıra ligde az süre alan isimlerin görev yaptığı Bursaspor randevusunda sergilenen futbola tam not veren teknik direktör Tolunay Kafkas, 4-1'lik skorun özgüvenlerini artırdığını söyledi.