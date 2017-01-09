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Akhisar Belediyespor'da Rodallega bilmecesi

İZMİR, ()- SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak Akhisar Belediyespor'da Rodallega sorunu çözülmedi. Devre arasından yararlanarak gittiği ülkesinden 7...

Akhisar Belediyespor'da Rodallega bilmecesi

İZMİR, ()- SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak Akhisar Belediyespor'da Rodallega sorunu çözülmedi.
Devre arasından yararlanarak gittiği ülkesinden 7 Ocak'ta dönerek Antalya kampına katılan Kolombiyalı yıldız, yönetimin sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatma önerisini henüz kabul etmedi. Trabzonspor'un yanı sıra Çin'den ve İngiltere'den ciddi teklifler alan Rodallega'nın kararsız olduğu bildirildi.
Teknik direktör Tolunay Kafkas'ın ısrarla takımda kalmasını istediği Kolombiyalı yıldızın sezon sonunda mukavelesinin sona ereceğini hesaplayan yöneticiler, futbolcuyu devre arasında satıp para kazanma planları yaparken, Trabzonspor'la anlaşmanın önemli ölçüde sağlandığı belirtildi.
Trabzonspor'u son alternatif olarak düşünen golcü futbolcunun ise Çin'den ve İngiltere'den gelen teklifleri değerlendirdiği, bu konudaki kararını hafta sonuna kadar vereceği kaydedildi.

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