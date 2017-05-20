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Akhisar Belediyespor'da operasyon kapıda

SÜPER Lig'in 25'inci haftasının sonunda başına geçtiği Akhisar Belediyespor'da Tolunay Kafkas'tan 27 puanla 15'inci sırada devraldığı yeşil siyahlı takımı 6 maçta 5 galibiyetle 42 puana ulaştırıp 8'inci sıraya taşımayı başaran...

Akhisar Belediyespor'da operasyon kapıda
SÜPER Lig'in 25'inci haftasının sonunda başına geçtiği Akhisar Belediyespor'da Tolunay Kafkas'tan 27 puanla 15'inci sırada devraldığı yeşil siyahlı takımı 6 maçta 5 galibiyetle 42 puana ulaştırıp 8'inci sıraya taşımayı başaran teknik direktörü Okan Buruk'un sezon sonunda en az 4 yabancıyla yollarını ayırabileceği bildirildi.
Göreve geldiğinden bu yana Milan Lukac, Ricardo Vaz Te, Miguel Lopes, Custodio de Castro, Sokol Cikalleshi ve Daniel Larsson'a tüm karşılaşmalarda görev vermesine karşın Abdulvahid Sissoko, Kofi Adu, Loteteka Bokıla ve Milan Samardzic'i 18 kişilik kadroya bile almayan Okan Buruk'un bu oyuncuları yeni sezonda takımda düşünmediği öğrenildi.
Kofi Adu ve Samardiz'e sadece Medipol Başakşehir'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk yarısında şans tanıyan, Bokila'yı ise Kasımpaşa ve Bursaspor karşılaşmalarında kadroya almasına karşın yalnızca 4 dakika forma veren Okan Buruk'un, devre arasında Medipol Başakşehir'den kiralanan Cikalleshi'nin de ayrılma ihtimalini düşünerek yönetimden en az 5 yabancı oyuncu isteyeceği belirtildi.
Sissoko, Bokila ve Samardzic'in 2019, Kofi Adu'nun ise 2020'ye kadar mukavelesinin devam etmesi yabancı operasyonunun önünde engel olarak görülürken yönetim, tazminat ödemeden bu futbolcularla yolları ayırmanın formülünü aradığı belirtildi.

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