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Akhisar Belediyespor'da öncelik disiplin

SPOR Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 20 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Akhisar Belediyespor disiplinden taviz vermeyecek. Yönetim kurulu önceki gün yaptığı değerlendirme toplantısında, transferler ve ikinci yarıda alınacak tedbirler konusunda...

Akhisar Belediyespor'da öncelik disiplin
SPOR Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 20 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Akhisar Belediyespor disiplinden taviz vermeyecek. Yönetim kurulu önceki gün yaptığı değerlendirme toplantısında, transferler ve ikinci yarıda alınacak tedbirler konusunda önemli kararlara imza attı. Önce disiplin mesajı veren yönetim, "Huzuru bozan kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayız" açıklaması yaptı. Ardından transfer stratejisi belirleyen yönetimin Olcan Adın ve Daniel Larsson'un ardından 3 takviye daha yapacağı öğrenildi.
Defansın yanı sıra iki orta saha oyuncusunu takıma monte etmek isteyen yönetimin, mayıs ayında sözleşmesi sona erecek Ricardo Vaz Te ile de tekrar mukavele imzalayacağı bildirildi. Akhisar Belediyespor'un, transferin gözde isimlerinden olan golcü Hugo Rodallega'yı da kadroda tutmayı düşündüğü belirtildi. Öte yandan salı günü top başı yapacak yeşil sıyahlılar Antalya Serik'te 10 günlük kampa girecek. Akhisar Belediyespor buruda en az 2 hazırlık karşılaşması yapacak.

 

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