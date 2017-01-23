Akhisar Belediyespor'da kupa günü

AKHİSAR Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'ndaki son maçında yarın Aydınspor 1923'ü konuk edecek. Yeşil siyahlı ekip, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı kazanması ya da berabere kalması halinde Son 16 biletini cebine koyacak. Ümraniyespor'un son 16 Turu'nu garantilediği grupta Aydınspor 1923'ün bir üst tura çıkması için galip gelmesi gerekiyor. İkili averajda Bursaspor'dan iyi durumda olan Aydınspor 1923, galibiyet halinde ikili averajda Akhisar Belediyespor'a da üstünlük sağlayacak.

Ligdeki son sınavında sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kalarak 2 puan kaybeden Akhisar Belediyespor, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Ev sahibi ekipte sakatlığı süren N'Guemo ve Soner'in, Aydın'da cezalı olan Gürcan'ın forma giymeyeceği karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 15, kapalı 10, maraton 6 ve misafir tribünü 5 TL olarak açıklandı. Her iki ekibin teknik adamları da, kazanıp bir üst tura çıkacaklarını öne sürdü.