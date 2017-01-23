Akhisar Belediyespor'da kupa günü

Ligdeki son sınavında sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kalarak 2 puan kaybeden Akhisar Belediyespor, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Ev sahibi ekipte sakatlığı süren N'Guemo ve Soner'in, Aydın'da cezalı olan Gürcan'ın forma giymeyeceği karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 15, kapalı 10, maraton 6 ve misafir tribünü 5 TL olarak açıklandı. Her iki ekibin teknik adamları da, kazanıp bir üst tura çıkacaklarını öne sürdü.
Ligdeki son sınavında sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kalarak 2 puan kaybeden Akhisar Belediyespor, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Ev sahibi ekipte sakatlığı süren N'Guemo ve Soner'in, Aydın'da cezalı olan Gürcan'ın forma giymeyeceği karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 15, kapalı 10, maraton 6 ve misafir tribünü 5 TL olarak açıklandı. Her iki ekibin teknik adamları da, kazanıp bir üst tura çıkacaklarını öne sürdü.