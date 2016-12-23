Akhisar Belediyespor'da kaleci Fatih çalışmalara başladı

SPOR Toto Süper Lig'de ilk devrenin son karşılaşmasında pazar günü Atiker Konyaspor'u konuk edecek Akhisar Belediyespor'da kaleci Fatih Öztürk'ün iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.Teknik Direktör Tolunay Kafkas, 1 ay önceki Bursaspor maçında sakatlanan ve 4 haftadır forma giyemeyen Fatih'in takımla çalışmalara başladığını, Fatih'in Atiker Konyaspor randevusuna yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Yeşil siyahlılarda kaleci Milan Lukac'ın ise tedavisi sürüyor.Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada pazar günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Konyaspor müsabakasının bilet fiyatları misafir 10, maraton 11, kapalı 15 ve VIP 20 TL olarak belirlendi. Bu arada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararıyla, iç sahada oynanan Osmanlıspor müsabakasını kapalı alt tribün B blok ve maraton A, B, C tribünlerinden izleyen seyirciler, yapılan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Konyaspor müsabakasında stada alınmayacak.

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