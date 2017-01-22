Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran, Türk ve Rus heyeti Astana öncesi bir araya geldi
İran, Türk ve Rus heyeti...
Taksiye indi bindi ücreti :8 lira 75 kuruş
Taksiye indi bindi ücreti :8...
ABD, Astana görüşmelerine heyet göndermeyecek
ABD, Astana görüşmelerine heyet göndermeyecek
Türban artık Jandarma ve Sahil güvenlikte de serbest
Türban artık Jandarma'da serbest!

Akhisar Belediyespor'da imza günü

İZMİR, ()- SPOR Toto Süper Lig'in 18'inci hafta randevusunda kendi sahasında düşme hattındaki Kayserispor'la golsüz berabere kalarak çok kritik 2 puandan olan Akhisar Belediyespor, gözünü gündemindeki transfere çevirdi. Yeşil...

Akhisar Belediyespor'da imza günü

İZMİR, ()- SPOR Toto Süper Lig'in 18'inci hafta randevusunda kendi sahasında düşme hattındaki Kayserispor'la golsüz berabere kalarak çok kritik 2 puandan olan Akhisar Belediyespor, gözünü gündemindeki transfere çevirdi.
Yeşil siyahlıların 750 bin Euro ve Mustafa Yumlu'nun bonservisine karşılık Trabzonspor'a sattığı Rodallega'nın yeni takımıyla sözleşme imzalaması, Mustafa Yumlu'nun da Akhisar'a gelerek imza atması bekleniyor.
Akhisar Beletdiyespor'un geçen sezon başında İngiltere Championship takımlarından Fulham'dan renklerine bağladığı Hugo Rodallega, ilk sezonunda müthiş bir performans göstermiş, ligde 19, kupada 2 olmak üzere 21 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Kolombiyalı yıldız, 17 maçta 4 golle hayal kırıklığı yaratmıştı. Akhisar Belediyespor'la sözleşme imzalayacak olan Mustafa Yumlu ise bu sezon 9 lig, 6 kupa maçında forma giydi, kupada 2 gol attı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55