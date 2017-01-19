Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de "hızlı faiz artışı" sinyalleriyle dolar 3.80 lirayı aştı
Dolar 3.80 lirayı aştı
Meclis'te 2. turda ilk 7 madde kabul edildi
HDP'li Sancar, Bakan Bozdağ ile...
Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü, işçiler enkazın aldında kaldı
İskele çöktü 5 işçi enkaz...
Beytüşşebap eski Kaymakamı Güntepe gözaltına alındı
Kaymakamlara FETÖ/PYD operasyonu

Akhisar Belediyespor'da hedef 3 puan

AKHİSAR Belediyespor Spor Toto Süper Lig'in 18'inci hafta randevusunda cumartesi günü Kayserispor'u konuk edecek. Bugünkü antrenmanda hücum oyuncularına bol bol şut çalışması yaptıran teknik direktör Tolunay Kafkas, Kayserispor'un direncini...

Akhisar Belediyespor'da hedef 3 puan
AKHİSAR Belediyespor Spor Toto Süper Lig'in 18'inci hafta randevusunda cumartesi günü Kayserispor'u konuk edecek.
Bugünkü antrenmanda hücum oyuncularına bol bol şut çalışması yaptıran teknik direktör Tolunay Kafkas, Kayserispor'un direncini erken bir golle kırıp, kolay sonuca gitmeyi hedefliyor.Rodallega antrenmanda büyük bir hırsla çalışırken, uzaktan attığı gollerle takım arkadaşlarından bol bol alkış aldı.  

Sakatlıkları devam eden N'Guemo ve Soner Aydoğdu'nun yer almadığı çalışmada kanat oyuncularından da sert ve düzgün ortalar yapmalarını isteyen Tolunay Kafkas'ın öğrencilerini uyarıp, "Rakibin düşme potasında yer alması kimseyi rehavete sürüklemesin. Bu tür maçlarda kaybedilecek puanların telafisi çok zor olur" dediği öğrenildi. Bilet fiyatları VIP 20, kapalı 15, maraton 11 ve misafir takım 10 TL olarak açıklandı.   FOTOĞRAFLI      

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55