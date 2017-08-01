Akhisar Belediyespor'da forvet sıkıntısı

SÜPER Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Avusturya kampında oynadığı son hazırlık maçında Galatasaray'la 1-1 berabere kalırken, savunma ve orta alanda hazır bir görüntü veren Ahkisar, hücumda yeterince etkili olamadı.Galatasaray karşısında iyi mücadele eden, zaman zaman daha organize görüntü veren yeşil siyahlı ekip, gol bölgelerinde zayıf kaldı. Forvette, takımdan ayrılan Vaz Te ve Cikalleshi'nin eksikliği hissedilirken, 90 dakika sahada kalan Barbosa ile 45 dakika şans bulan Henrique, skor üretemedi.Rodrigues'in golüne Soner'le karşılık veren Akhisar Belediyespor, Avusturya'da oynadığı özel maçlarda İsrail'in Petah Tikva takımına 1-0 yenilirken Macar Szombathelyi Haladas'ı 3-1 ile geçmiş, Karabükspor'la ile 2-2 berabere kalmıştı. Yeşil siyahlılar Avusturya kampını bugün noktalayıp Türkiye'ye dönecek. 3 gün izin yaptıktan sonra 4 Ağustos'ta Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde toplanacak futbolcular, Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacak.