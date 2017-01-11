Akhisar Belediyespor'da Fatih'in forma hasreti bitiyor

ANTALYA kampını bugün noktalayacak Akhisar Belediyespor'da gözler cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynanacak ikinci yarının ilk maçına çevrilirken, ilk yarıda talihsiz bir sakatlık geçiren Fatih yaklaşık iki ay sonra kaleyi devralmaya hazırlanıyor. Fatih 11'inci haftada Bursa deplasmanında yaşadığı sakatlık yüzünden son 5 lig ve 4 kupa maçında takımdan ayrı kaldı. Tecrübeli file bekçisinin tamamen iyileştiği ve Kardemir Karabükspor randevusunda formasına kavuşacağı bildirildi.Teknik direktör Tolunay Kafkas, yeni transferlerden Smardic ile Olcan'ı da Karabük'te ilk 11'de sahaya sürmeye hazırlanıyor. Savunmada Serdar'ın yerine Smardic'i oynatması beklenen teknik adam, Olcan'a hücum hattının solunda görev vermeyi, Gaziantepspor'dan alınan Larsson'u da ikinci yarıda kullanmayı düşünüyor. Bugün akşam antrenmanının andından Karabük'e hareket ederek maç saatini burada bekleyecek yeşil siyahlı ekipte sarı kart cezalısı Sissoko takımdaki yerini alamayacak.FOTOĞRAFLI