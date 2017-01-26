Akhisar Belediyespor'da değişim sinyali

Galatasaray'ın ligin en güçlü takımlardından biri olduğunu hatırlatan Kafkas, yine de sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Rakibe her anlamda karşılık verebilmeliyiz. Fiziksel olarak daha güçlü olmak zorundayız. Ayrıca taktik anlayışımızı biraz daha geliştirmemiz ve ufak tefek nüanslara dikkat etmemiz gerekiyor. Çalışmalarımız iyi gidiyor, takımın durumu iyi. Bu maçtan çok umutluyum" şeklinde konuştu. Yeşil siyahlı ekipte sakatlığı süren Soner idmana katılmazken, Larsson takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Galatasaray'ın ligin en güçlü takımlardından biri olduğunu hatırlatan Kafkas, yine de sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Rakibe her anlamda karşılık verebilmeliyiz. Fiziksel olarak daha güçlü olmak zorundayız. Ayrıca taktik anlayışımızı biraz daha geliştirmemiz ve ufak tefek nüanslara dikkat etmemiz gerekiyor. Çalışmalarımız iyi gidiyor, takımın durumu iyi. Bu maçtan çok umutluyum" şeklinde konuştu. Yeşil siyahlı ekipte sakatlığı süren Soner idmana katılmazken, Larsson takımdan ayrı düz koşu yaptı.