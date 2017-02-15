Akhisar Belediyespor'da Custodio 3 hafta yok

Öte yandan ara transferde alınan ancak geçirdiği apandisit ameliyatı yüzünden takıma katılması geciken Daniel Larsson'un Beşiktaş maçı kadrosuna dahil edilebileceği öğrenildi. Bir süredir takımla antrenmanlara başlayan golcü futbolcunun form grafiğinin hızla yükseldiği, Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın İsveçli oyuncuyu Beşiktaş randevusunda ikinci yarıda sahaya sürebileceği belirtildi. Kafkas'ın Custodio'nun yerine Kafu Adu ya da Hasan Ali'den yararlanacağı öğrenildi.
Öte yandan ara transferde alınan ancak geçirdiği apandisit ameliyatı yüzünden takıma katılması geciken Daniel Larsson'un Beşiktaş maçı kadrosuna dahil edilebileceği öğrenildi. Bir süredir takımla antrenmanlara başlayan golcü futbolcunun form grafiğinin hızla yükseldiği, Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın İsveçli oyuncuyu Beşiktaş randevusunda ikinci yarıda sahaya sürebileceği belirtildi. Kafkas'ın Custodio'nun yerine Kafu Adu ya da Hasan Ali'den yararlanacağı öğrenildi.