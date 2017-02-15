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Akhisar Belediyespor'da Custodio 3 hafta yok

AKHİSAR Belediyespor'da geçen hafta sahasında oynadığı Çaykur Rizespor maçı öncesi antrenmanda sol el yüzük parmağı kırılan ve eli alçıya alınan kaleci Fatih Öztürk'ün sakatlığı can sıkarken, bir kötü haber de Custodio'dan geldi....

Akhisar Belediyespor'da Custodio 3 hafta yok
AKHİSAR Belediyespor'da geçen hafta sahasında oynadığı Çaykur Rizespor maçı öncesi antrenmanda sol el yüzük parmağı kırılan ve eli alçıya alınan kaleci Fatih Öztürk'ün sakatlığı can sıkarken, bir kötü haber de Custodio'dan geldi. Çaykur Rizespor karşılaşmasında ikinci yarının başında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Portekizli futbolcunun bugün yapılan kontrolünde sol diz iç yan bağlarında ödem oluştuğu ve en az 3 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.
Öte yandan ara transferde alınan ancak geçirdiği apandisit ameliyatı yüzünden takıma katılması geciken Daniel Larsson'un Beşiktaş maçı kadrosuna dahil edilebileceği öğrenildi. Bir süredir takımla antrenmanlara başlayan golcü futbolcunun form grafiğinin hızla yükseldiği, Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın İsveçli oyuncuyu Beşiktaş randevusunda ikinci yarıda sahaya sürebileceği belirtildi. Kafkas'ın Custodio'nun yerine Kafu Adu ya da Hasan Ali'den yararlanacağı öğrenildi.

 

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