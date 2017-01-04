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Akhisar Belediyespor'da Adu sesleri

SPOR Toto Süper Lig takımı Akhisar Belediyespor transferde şu ana kadar Galatasaray'dan sol kanat oyuncusu Olcan Adın, Gaziantepspor'dan forvet Daniel Larsson ve Çin Süper Lig takımlarından Henan Jianye'den stoper Miral Samardzic'i kadrosuna...

Akhisar Belediyespor'da Adu sesleri
SPOR Toto Süper Lig takımı Akhisar Belediyespor transferde şu ana kadar Galatasaray'dan sol kanat oyuncusu Olcan Adın, Gaziantepspor'dan forvet Daniel Larsson ve Çin Süper Lig takımlarından Henan Jianye'den stoper Miral Samardzic'i kadrosuna dahil eden Akhisar Belediyespor'un İsveç temsilcisi Malmö'den ofansif orta saha oyuncusu Enoch Kofi Adu ile ilgilendiği öğrenildi. 26 yaşındaki Ganalı futbolcunun menajeri ile görüşmelerin sürdüğü, transferin hafta sonuna kadar netlik kazanacağı bildirildi. 
Futbola Gana'nın Liberty Professionals kulübünde başlayan Kofi Adu, 2008-10 yıllarında Fransa'nın Nice, 2010-13 yılları arasında Danimarka'nın FC Nordsjelland, 2013-14 sezonunun ilk yarısında Belçika'nın Club Burugge, ikinci yarısında ise Norveç'in Stabek takımında forma giydi. 2014'te Malmö'ye transfer olan Adu, üç sezondur İsveç'te oynuyor. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Kofi Adu, 6 kez Gana U17, 1 kez de Gana A Milli Takımı'nda görev yaptı.

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