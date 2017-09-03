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Akhisar Belediyespor'da 8 maç gündüz 6 maç gece

SÜPER Lig'de 4'üncü hafta randevusunda Bursaspor'a konuk olacak Akhisar Belediyespor'da üç günlük bayram izni bugün bitiyor. Haftanın ilk antrenmanını bu akşam Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapacak. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu,...

Akhisar Belediyespor'da 8 maç gündüz 6 maç gece
SÜPER Lig'de 4'üncü hafta randevusunda Bursaspor'a konuk olacak Akhisar Belediyespor'da üç günlük bayram izni bugün bitiyor. Haftanın ilk antrenmanını bu akşam Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapacak.
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk yarının maç programını açıkladı.
Buna göre Akhisar Belediyespor kalan 14 müsabakanın 8'ini gündüz, 6'sını ise gece oynayacak.
4'üncü haftadaki Bursaspor, 5. haftadaki  Karabükspor, 7. haftadaki Fenerbahçe, 12. haftadaki Beşiktaş, ve 17.  haftadaki  Osmanlıspor karşılaşmaları saat 20.00'de, 15. haftadaki Galatasaray karşılaşması 19.30'da başlayacak. 8. haftada Trabzonspor, 9. haftada Gençlerbirliği, 10. haftada Medipol Başakşehir maçlarının başlama düdüğü saat 16.30'da çalacak, 6. haftadaki Konyaspor, 11. haftadaki Aytemiz Alanyaspor, 13. haftadaki Göztepe, 14. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor ve 16. haftadaki Kayserispor randevusu ise saat 14.00'te start alacak.

 


 

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