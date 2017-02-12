Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor Soyunma Odaları

MANİSA, ()- AKHİSAR Belediyespor, yeni transferi Mustafa Yumlu'nun golüyle Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerken teknik direktör Tolunay Kafkas, çok kritik bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Rakibe karşı iyi alan daraltıp baskı yaptıklarını ifade eden Tolunay Kafkas, şöyle dedi:

"Takıma devre arasında katılan Mustafa Yumlu ve Olcan bugün çok iyi performans gösterdi. Rakiplerimize karşı aldığımız puanlar bizim açımızdan hayati önem taşıyor. Önceki hafta 6-0 kaybettiğimiz Galatasaray maçının travmasını çabuk atlattık. Ligde çok az gol atıyoruz. Bugünkü maçta ikinci golü bulabilseydik, farkı artırabilirdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum."

HİKMET KARAMAN: "POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK"

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman ise Akhisar Belediyespor karşısında girdikleri net gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini vurgularken şöyle konuştu:

"Bir topumuz da direkten döndü. Altıpas üzerinde buluştuğumuz topları harcadık. Sahanın zemini ve rüzgarlı hava da oyunumuzu olumsuz etkiledi. Önümüzde Galatasaray ve Kayserispor maçları var. Bu karşılaşmalardan 6 puan bekliyorum."