Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor Notlar

AKHİSAR Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, geçen hafta deplasmanda oynanan Galatasaray maçında 6 gol yiyen kaleci Fatih'i 18 kişilik kadroya almadı, kaleyi Bora Körk'e teslim etti. Galatasaray randevusunda ilk 11'de görev yapan Orhan ve Hasan Ali'yi de tribüne gönderen Kafkas, Kofi Adu'yu ise yedek soyundurdu. Tecrübeli teknik adam, bu üç oyuncunun yerine ilk 11'de Aykut, Mustafa Yumlu ve Custodio'yu oynattı. Akhisar Belediyespor'da geçirdiği apandisit ameliyatı sonrası antrenman eksiğini gideremeyen yeni transfer Daniel Larsson da kadroda yer almadı. Bu arada iki sezon yeşil siyahlı formayı giydikten sonra geçen sezon başında Çaykur Rizespor'a transfer olan Mehmet Akyüz de Karadeniz ekibinde ilk 11'de sahaya çıktı. Akhisarlı futbolseverler ve eski takım arkadaşları golcü futbolcuya karşılaşma öncesi sıcak ilgi gösterdi. Karşılaşmayı yaklaşık bin Akhisar Belediyesporlu taraftar izlerken, Rize'den gelen 20 futbolsever de kale arkası tribününden takımını destekledi. Akhisar Belediyespor, bugüne kadar Çaykur Rizespor'u Manisa 19 Mayıs Stadı'nda hiç mağlup edemedi. Çaykur Rizespor'u 3 kez konuk eden yeşil siyahlılar 2 yenilgi,1 beraberlik elde etti. Akhisar Belediyespor'un ara transferde Rodallega'ya karşılık Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Mustafa Yumlu, yeşil siyahlı formayı giydiği ilk lig maçında gol attı. Takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden tecrübeli futbolcu büyük sevinç yaşadı. İlk yarıda Trabzon'da 9 lig, 6 kupa müsabakasında görev yapan Mustafa, kupadaki Ardahanspor ve Kızılcabölükspor karşılaşmalarında da gol atmıştı.