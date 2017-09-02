Akhisar Belediyespor, Bursaspor'a karşı rahat

Geçen sezon Bursa'da oynanan lig mücadelesi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Bu kez aynı sezonda Türkiye Kupası'nda eşleşen iki takımın maçlarında Akhisar Belediyespor gol şov yaptı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Timsah ile 3-3 berabere kalan Akhisar, deplasmanda yeşil-beyazlıları 4-1 yenerek tur atladı. Akhisar Belediyespor, ligin ikinci yarısında oynanan müsabakada da Bursaspor'u sürklase etti. Mücadeleyi 5-1 kazanan Akhisar Belediyespor tarihin en farklı skorlarından birini aldı. Teknik Direktör Okan Buruk, milli maç arasını çok iyi değerlendirdiklerini ve 10 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Bursaspor'u bir kez daha yeneceklerini söyledi.
Geçen sezon Bursa'da oynanan lig mücadelesi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Bu kez aynı sezonda Türkiye Kupası'nda eşleşen iki takımın maçlarında Akhisar Belediyespor gol şov yaptı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Timsah ile 3-3 berabere kalan Akhisar, deplasmanda yeşil-beyazlıları 4-1 yenerek tur atladı. Akhisar Belediyespor, ligin ikinci yarısında oynanan müsabakada da Bursaspor'u sürklase etti. Mücadeleyi 5-1 kazanan Akhisar Belediyespor tarihin en farklı skorlarından birini aldı. Teknik Direktör Okan Buruk, milli maç arasını çok iyi değerlendirdiklerini ve 10 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Bursaspor'u bir kez daha yeneceklerini söyledi.