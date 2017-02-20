"Akhisar Belediyespor Beşiktaş'ın taraftarına yenildi"

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()- AKHİSAR Belediyespor, Süper Lig'in 21'inci hafta randevusunda Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 yenilirken Başkan Hüseyin Eryüksel, "Rakip takımdan öte, rakip taraftarın baskısına boyun eğdik" dedi.

Beşiktaşlı taraftarların Vodafone Arena'ya gelen takımlar üzerinde müthiş bir tribün baskısı kurduğunu söyleyen Başkan Eryüksel, "Böylesine bir baskı altında maç oynamak çok kolay bir iş değil. Beşiktaş seyircisi, bu müsabakada taraftarın bir takım için ne denli önemli olduğunu bizlere gösterdi" diye konuştu. Mağlubiyete rağmen sergilenen futboldan memnun olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Hüseyin Eryüksel, şöyle devam etti:

"Özellikle son 15 dakikada oyunun tek hakimi bizdik. Farkıyı ikiye indirdikten sonra yakaladığımız fırsatları gole çevirebilsek, sonuç çok değişik olabilirdi. Önümüzde şimdi Antalyaspor'la kendi sahamızda oynayacağımız çok kritik bir müsabaka var. Bu maçta seyirci desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız olacak. Taraftarımızdan Antalyaspor randevusunda tribünleri doldurmalarını bekliyorum."