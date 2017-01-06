Akhisar Belediyespor Başkanı Eryüksel: N'Guemo krizi yok

Kadrodaki bazı futbolcularla yolları ayırabileceklerini de sözlerine ekleyen Eryüksel, "Hiçbir oyuncuyu mağdur etmeyeceğiz. Forma şansı bulamayanlar bedelsiz olarak kiraya verilebilir" açıklamasını yaptı. Pazar günü Göztepe ile hazırlık maçında karşılaşacak yeşil-siyahlılarda Hugo Rodallega ve yeni transfer Enoch Kofi Adu takımla çalışmalara başladı.
Kadrodaki bazı futbolcularla yolları ayırabileceklerini de sözlerine ekleyen Eryüksel, "Hiçbir oyuncuyu mağdur etmeyeceğiz. Forma şansı bulamayanlar bedelsiz olarak kiraya verilebilir" açıklamasını yaptı. Pazar günü Göztepe ile hazırlık maçında karşılaşacak yeşil-siyahlılarda Hugo Rodallega ve yeni transfer Enoch Kofi Adu takımla çalışmalara başladı.