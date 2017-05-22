Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor maçı soyunma odaları

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, () - Ahisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor'u yenerek son 5 maçı kazandıklarını söyledi. Yükselişlerinin sürdüğünü anlatan genç teknik adam, "Alanyaspor da bizim gibi ligde iyi işler yapan bir ekip. Galibiyet serimizi sürdürdüğümüz için çok mutluyum. Maçın ilk yarısında istediğimiz oyunu ortaya koyduk. İkinci devrede ise rakibimiz ofansif olarak taktik değiştirdi ve üzerimize geldi. Biz de kalemize yaslandık. Kontaratklarla gol aradık, sonuca da vardık. Futbolcularım oyun disiplininden hiç kopmadı. Umuyorum kalan 2 karşılaşmamızı da kazanırız" diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor'un çalıştırıcısı Saffet Susiç ise Akhisar Belediyespor'un galibiyeti hak ettiğini söyledi. Deneyimli teknik adam, "İkili mücadelelerde zayıf kaldık. Rakip bizden çok daha iyi oynadı ve galibiyeti hak etti. Biz özellikle ilk yarı çok kötüydük. Bir ya da iki oyuncum haricinde diğerleri sahada tanınmayacak haldeydi, üzgünüz" yorumunu yaptı.