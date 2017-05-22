Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...
'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda şehit annesi baygınlık geçirdi
Şehit annesi mahkemede baygınlık geçirdi

Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor maçı soyunma odaları

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, () - Ahisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor'u yenerek son 5 maçı kazandıklarını söyledi. Yükselişlerinin sürdüğünü anlatan genç teknik adam, "Alanyaspor da bizim gibi ligde iyi işler...

Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor maçı soyunma odaları

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, () - Ahisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor'u yenerek son 5 maçı kazandıklarını söyledi. Yükselişlerinin sürdüğünü anlatan genç teknik adam, "Alanyaspor da bizim gibi ligde iyi işler yapan bir ekip. Galibiyet serimizi sürdürdüğümüz için çok mutluyum. Maçın ilk yarısında istediğimiz oyunu ortaya koyduk. İkinci devrede ise rakibimiz ofansif olarak taktik değiştirdi ve üzerimize geldi. Biz de kalemize yaslandık. Kontaratklarla gol aradık, sonuca da vardık. Futbolcularım oyun disiplininden hiç kopmadı. Umuyorum kalan 2 karşılaşmamızı da kazanırız" diye konuştu. 
Aytemiz Alanyaspor'un çalıştırıcısı Saffet Susiç ise Akhisar Belediyespor'un galibiyeti hak ettiğini söyledi. Deneyimli teknik adam, "İkili mücadelelerde zayıf kaldık. Rakip bizden çok daha iyi oynadı ve galibiyeti hak etti. Biz özellikle ilk yarı çok kötüydük. Bir ya da iki oyuncum haricinde diğerleri sahada tanınmayacak haldeydi, üzgünüz" yorumunu yaptı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246