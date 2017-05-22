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Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, () STAT: 19 Mayıs HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Baki Tuncay Akkın (xx), Serkan Gençerler (xx) AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac (xxx) - Lopes (xxx), Caner (xxx), Mustafa (xx), Kadir (xx), Vaz Te (xx) (Dk. 70 Larsson...

Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Baki Tuncay Akkın (xx), Serkan Gençerler (xx)
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac (xxx) - Lopes (xxx), Caner (xxx), Mustafa (xx), Kadir (xx), Vaz Te (xx) (Dk. 70 Larsson xx), Aykut (xx) (Dk. 76 Sissoko x), Özer (xxx), Soner (xx), Olcan (xxx) (Dk. 85 Onur), Cikalleshi (xxx)
ALANYASPOR: Zlamal (x) - Gassama (x) (Dk. 46 Lazic x), Omeruo (xx), Tzavellas (x), Taha (xx), Emre (x), Efecan (x), Nsakala (x), Vitoria (x) (Dk. 72 Plet x), Guerrier (x) (Dk. 46 Cenk x), Love (xx)
GOLLER: Dk. 11 Lopes, Dk. 69 Chikalleshi, Dk. 84 Özer (Akhisar Belediyespor)
SARI KARTLAR: Dk. 26 Efeacan, Dk. 43 Gassama, Dk. 62 Vitoria, Dk. 65 Omeruo (Alanyaspor)

SPOR Toto Süper Lig'de son 4 maçını kazanıp taraftarını mest eden Akhisar Belediyespor, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor engelini de çok rahat aştı: 3-0. Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan yeşil-siyahlılar 11. dakikada Lopes'in golüyle öne geçerken, 69'da Cikalleshi, 84'te Özer Alanyaspor'un fişini çekti. Bu sonuçla 44 puana yükselen Ege temsilcisi adını 7'inci sıraya yazdırdı. Karşılaşmayı yaklaşık 1000 futbolsever izledi. 
9. dakikada Cikalleshi'nin pasında topla buluşan Özer şutunu çekti. Kaleci Zlamal'dan dönen topu tamamlamak isteyen Vaz Te'nin şutu yan direkte patladı.
11. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Olcan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lopes sert bir vuruşla ağları sarstı: 1-0. 
43. dakikada Olcan'ın soldan kulllandığı serbest vuruşta Cikalleshi kafayı vurdu, ancak meşin yuvarlak az farkla üstten oyun alanını terk etti. 
50. dakikada Emre ceza sahası dışında şansını denedi, yan direği sıyıran top dışarı çıktı. 
69. dakikada yeşil-siyahlılar farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla Alanyaspor kalesine yaklaşan Olcan ceza alanındaki Cikalleshi'ye pasını aktardı. Arnavut golcü gelişine bir vuruşla ağları sartı: 2-0. 
77. dakikada Soner'in ceza sahası dışından sbert şutunu kaleci Zlamal güçlükle önledi. 
84. dakikada Akhisar Belediyespor farka koştu. Olcan soldan ortaladı, Özer arka direkte kafayı vurdu: 3-0. 

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