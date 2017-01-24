Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923: 1-0

Haldun AKYÜZ / MANİSA, ()-

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen (xx), Yusuf Bozdoğan (xx), Mustafa Savranlar (xx)

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Fatih (xxx) - Onur (xx) (Dk. 65 Muğdat x), Kadir (xx), Tolga (xxx), Aykut (xx), Samardzic (xx), Hasan Ali (xxxx), Adu (xxx) (Dk. 72 Custodio xx), Alper (xx), Olcan (xx), Mervan (xx) (Dk. 55 Vaz Te xx)

AYDINSPOR 1923: Evren (xxx) - Erdi (xx), İsmail (xxx), Mustafa Tahir (xx), Vedat (xx), Şamil (xxx), Reşo (xxx), Süleyman (xx), Nezir (xx) (Dk. 69 Haluk xx), Serkan (x) (Dk. 52 Oğuzhan xx), Berat Ali (xx) (Dk. 82 Ömer xx)

GOL: Dk. 61 Hasan Ali (Akhisar Bld)

SARI KARTLAR: Kadir, Mervan, Alper, Muğdat, Hasan Ali (Akhisar Bld), Şamil (Aydınspor)

ZİRAAT Türkiye Kupası G Grubu son maçında Akhisar Belediyespor evinde Aydınspor 1923'ü 1-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Maçın 15. dakikasında Olcan'la kullandığı penaltı atışından faydalanamayan ev sahibi ekip, 61. dakikada 16 yaşındaki futbolcusu Hasan Ali'nin golüyle galibiyete uzanıp tur atladı. Akhisar Belediyespor grubu 11 puanla, Aydın ekibi ise 5 puanla son sırada tamamladı. Akhisar'ın rakibi yarın oynanacak Ümraniyespor-Bursaspor maçı sonucuna göre belli olacak.

10'uncu dakikada Akhisar atağında Olcan'ın sağ kanattan ortasında Alper'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

15'inci dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Akhisarlı Onur'u ceza sahasında Reşo indirince hakem Abdülkadir Bitigen beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Olcan'ın yerden vuruşunda kaleci Evren uzanarak meşin yuvarlağa sahip oldu.

18'inci dakikada Mervan sol çaprazdan vurdu, köşeye giden topu Evren kornere tokatladı.

33'üncü dakikada Hasan Ali sağdan penaltı noktasına kesti, Olcan gelişine vurdu. Top Reşo'ya çarpıp kornere gitti.

43'üncü dakikada orta sahada Olcan'ın kaptırdığı topla kontratağa çıkan konuk takımda Mustafa Tahir uzak mesafeden sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

61'inci dakikada soldan Vaz Te'nin pasıyla ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Hasan Ali, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 1-0.

64'üncü dakikada Aydın atağında Vedat ceza sahası üzerinden sert vurdu. Kaleci Fatih topu güçlükle kornere çeldi. Kalan dakikalarda Aydınspor 1923'ün atakları sonuç vermeyince Akhisar Belediyespor, müsabakayı 1-0 kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi.