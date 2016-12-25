Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor Soyunma Odaları

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()- ATİKER Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, takımının 1-0 yenildiği Akhisar Belediyespor maçını değerlendirirken şunları söyledi:

"UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığımız Braga maçından sonra lige yöneldik oynadığımız 6 maçta 14 puan aldık. Ligi istediğimiz yere taşıdık. Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor maçlarından ise umduğumuz futbolu sahaya yansıtamadık. Sezon başında 24 puan bizim için kötü değildi. Ancak çıkışa geçtikten sonra bu puanda kalmak bizi üzdü. İlk yarı girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik, ikinci yarı ise oyun ritmini yakalasak da pozisyon zenginliği rakibimizdeydi. Zeminin bozuk olması da Akhisar Belediyespor'a yaradı."

TOLUNAY KAFKAS: "FİKSTÜR AVANTAJIMIZ VAR"

Akhisar Belediyespor teknik direktörü Tolunay Kafkas ise Atiker Konyaspor gibi güçlü bir rakibe karşı çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini, ligin en iyi organize olan ve koşan takımı olduğunu dile getirirken şunları söyledi:

"Bizim de son 6 haftada ciddi çıkışımız var. Ofansif gücümüzü öne çıkardık. Konyaspor gibi güçlü bir takımı yenmek devre arasına girerken özgüvenimizi artırdı. Devreyi istediğimiz puanda tamamladık. İkinci yarı 9 maçı içeride oynayacağız. Önemli fikstür avantajımız var. Türkiye Kupası'nda da iddialıyız. Ara transferde Larsson ve Olcan'ı aldık, 3 futbolcu daha transfer edeceğiz. Bu akşam golümüzü atan Vaz Te son maçlarda bizi memnun etti. Oyuncumuzun devre arası sözleşmesini uzatacağız."