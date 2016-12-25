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Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor Notlar

AKHİSAR Belediyespor teknik direktörü Tolunay Kafkas geçen hafta deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Aytemiz Alanyaspor maçının ilk on birini değiştirmezken konuk Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman ise 2 değişiklik yaparak sahaya...

Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor Notlar
AKHİSAR Belediyespor teknik direktörü Tolunay Kafkas geçen hafta deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Aytemiz Alanyaspor maçının ilk on birini değiştirmezken konuk Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman ise 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Kocaman, geçen haftaki Kardemir Karabükspor sınavında oynattığı Douglas'ın yerine Milosevic'i, Rangelov'un yerine de Mehmet Uslu'yu sahaya sürdü.
Akhisar Belediyespor'da Osmanlıspor maçında ceza alan kapalı alt bölümdeki futbolseverler Atiker Konyaspor müsabakasını izleyemedi. Yaklaşık 500 Akhisarlı takımlarını desteklerken, 300 civarında da Konyasporlu futbolseverler kale arkasındaki yerini aldı.
Akhisar Belediyespor taraftarları geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Amed Sportif kaptanı Şehmus Özer'i de andı. Taraftarlar bir dönem yeşil siyahlı formayı giyen 36 yaşındaki oyuncunun "Seni unutmayacağız Şehmus Özer" yazılı posterini Tarzan tribününe astı.

 

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