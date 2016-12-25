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Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: 1-0

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, () STAT: 19 Mayıs HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), İsmail Şencan (xx), Asım Yusuf Öz (xx) AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora (xx) - Lopes (xxx), Caner (xx), Ömer (xxx), Orhan (xx), Onur (x) (Dk. 65 Vaz Te xxx), Custodio...

Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: 1-0

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), İsmail Şencan (xx), Asım Yusuf Öz (xx)
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora (xx) - Lopes (xxx), Caner (xx), Ömer (xxx), Orhan (xx), Onur (x) (Dk. 65 Vaz Te xxx), Custodio (xx), Aykut (xxx), Özer (xx) (Dk. 77 Muğdat x), Sissoko (xx), Rodallega (xx) (Dk. 90+1 Soner)
ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx)- Volkan (xx), Skubic (xx), Mehmet (x), Vukovic (xx), Ali Çamdalı (x), Ömer Ali (xx), Hadziahmetovic (x) (Dk. 46 Rangelov x), Jonsson (x), Milosevic (xx) (Dk. 89 Halil İbrahim), Bajic (x) (Dk. 76 Hora x)
GOL: Dk. 82 Vaz Te (Akhisar Belediyespor)
SARI KARTLAR: Orhan, Sissoko, Vaz Te (Akhisar Belediyespor), Hadziahmetovic (Atiker Konyaspor)
SPOR Toto Süper Lig'de son 2 maçından galibiyet çıkaramayan Akhisar Belediyespor ilk yarının son haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'u tek golle mağlup etmesini bildi: 1-0. İlk 45 dakikası golsüz sona eren mücadelede ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü 82'nci dakikada Vaz Te kaydetti. Bu sonuçla ligdeki 5'inci galibiyeti elde eden yeşil siyahlılar 20 puana yükseldi. Konyaspor ise 24 puanda kalarak üst sıralara tırmanma şansını tepti.
9. dakikada sağ kanattan ceza alanına hareketlenen Skubic ortasını yaptı, arka direkte topla buluşan Mehmet net fırsatı kaçırdı.
15. dakikada Özer'in sağdan ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Rodallega kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan oyun alanını terk etti.
45. dakikada bu kez Lopes sağdan kesti, Özer'in kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti.
69. dakikada tehlikeli bir noktadan Ömer Ali frkikiği kullandı ancak sonuç değişmedi.
72. dakikada Vaz Te ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Serkan topu son anda kornere tokatladı.
75. dakikada Özer'in pasıyla sol çaprazdan ceza alanına sızan Rodallega şutunu çekti ancak kaleci Serkan yine golü önleyen isim oldu.
82. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Ömer sağdan korneri kullandı, Vaz Te kafayı çaktı: 1-0.

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