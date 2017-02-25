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Akhisar Belediyespor-Antalyaspor Notlar

AKHİSAR Belediyespor'da Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 kaybedilen maçın ilk 11'inde tek değişiklik vardı. Yeşil siyahlılarda Samardzic'in yerine Soner 11'de forma giydi. Antalyaspor, Kardemir Karabükspor'u 1-0 yenen kadroda 3 değişiklikle sahaya...

Akhisar Belediyespor-Antalyaspor Notlar
AKHİSAR Belediyespor'da Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 kaybedilen maçın ilk 11'inde tek değişiklik vardı. Yeşil siyahlılarda Samardzic'in yerine Soner 11'de forma giydi. Antalyaspor, Kardemir Karabükspor'u 1-0 yenen kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı. Salih, Yekta ve El Kebir'in yerine 11'de Charles Fernando, Chico ve Danilo, 11'de görev aldı.
Maç için Manisa'ya gelen 1200 civarındaki Antalyaspor taraftarları, statta kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Mücadeleyi 2500 civarında da ev sahibi taraftar izledi. Kardeş kulüp olan iki takım taraftarı karşılıklı olarak birbirleri lehine tezahürat yaptı. Akhisarlı bazı taraftarlar tribünde Antalyaspor, Antalyalılar da Akhisar atkıları açtı.
Kadrosunda Trabzonspor patentli 8 oyuncu bulunan Akhisar Belediyespor'da bu isimlerin 5'i ilk 11'de oynarken 1'i yedekti. Akhisar Belediyespor'da Özer, Mustafa Yumlu, Soner, Olcan ve Caner 11'de görev yaptı, Kadir ise maça yedek kulübesinde başladı.
Sakatlığı bulunan Trabzonspor patentli Fatih'in yanı sıra Alper kadroda yoktu.

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