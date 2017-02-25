Akhisar Belediyespor-Antalyaspor maçının soyunma odaları

AKHİSAR Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 3-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından, "Maçın 1'inci dakikasından 90'ıncı dakikasına kadar oyunu kontrol eden, hakim olan taraf bizdik. Haklı bir galibiyet aldık" dedi.

Kafkas, "Sezon başından bu yana yapmaya çalıştığımız oyun anlayışını sahada gördük. Karşılaşma boyunca 1 pozisyon hariç rakibe hiç pozisyon vermedik. Alınan 3-0'lık skor, güçlü rakibe karşı bu önemli galibiyet bizi oldukça memnun etti. Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından sonra fikstürde bize daha denk takımlarla karşılaşacağımızı söylemiştik. Artık iç sahadaki 6 maçımızdan en az 5'ini kazanarak lig sonuna rahat girmek istiyoruz" dedi.

KÖTÜ HATALAR YAPTIK

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Akhisar Belediyespor mağlubiyetinden sonra soyunma odasında konuştuklarını sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Çalımbay, "Bu maçtan önce de kolay maç olmadığını söylemiştik., Akhisar Belediyespor durumu itibarıyla puana ihtiyacı olan bir takımdı. Kötü hatalar yaptık. Kolay goller yedik. Defansımızın yememesi gereken golleri kalemizde gördük. Günümüzde değildik ve hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık. Ancak konuştuklarınızın hiçbirini sahaya yansıtamazsanız bu skor doğal. Çok üzgünüz ve oyuncularımın bu sonuçtan ders alacaklarını düşünüyorum. Akhisar Belediyespor karşılaşması bizim için Galatasaray mücadelesinden de önemliydi. Geldiğimiz günden beri çok iyi bir çıkış yakaladık.

Herkes hata yapacak ve daha önümüzde daha 12 tane maç var. Manisa'ya kadar gelip bizi destekleyen, 90 dakika sonrası alkışlayan taraftarımızdan özür diliyoruz" diye konuştu.

