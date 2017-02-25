Akhisar Belediyespor - Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor, Antalyaspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisine son verdi: 3-0.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta yeşil-siyahlı ekibin gollerini 24 ve 55. dakikalarda Özer ile 49. dakikada Aykut attı. Ligde iç sahada üst üste ikinci galibiyetini alan Akigo, bu skorla puanını 27'ye çıkarıp rahatladı. Son 6 maçtaki 5 galibiyet, 1 beraberliğin ardından yenilgiyle tanışan Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Antalyaspor maçının ardından, "Maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar oyunu kontrol eden, hakim olan taraf bizdik. Haklı bir galibiyet aldık" dedi. Kafkas, "Sezon başından bu yana yapmaya çalıştığımız oyun anlayışını sahada gördük. Karşılaşma boyunca 1 pozisyon hariç rakibe hiç pozisyon vermedik. Alınan 3-0'lık skor, güçlü rakibe karşı bu önemli galibiyet bizi oldukça memnun etti. Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından sonra fikstürde bize daha denk takımlarla karşılaşacağımızı söylemiştik. Artık iç sahadaki 6 maçımızdan en az 5'ini kazanarak lig sonuna rahat girmek istiyoruz" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, Akhisar Belediyespor mağlubiyetinden sonra soyunma odasında konuştuklarını sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Çalımbay, "Bu maçtan önce de kolay maç olmadığını söylemiştik., Akhisar durumu itibarıyla puana ihtiyacı olan bir takımdı. Kötü hatalar yaptık. Kolay goller yedik. Defansımızın yememesi gereken golleri kalemizde gördük. Günümüzde değildik ve hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık. Ancak konuştuklarınızın hiçbirini sahaya yansıtamazsanız bu skor doğal. Çok üzgünüz ve oyuncularımın bu sonuçtan ders alacaklarını düşünüyorum. Akhisar karşılaşması bizim için Galatasaray mücadelesinden de önemliydi. Geldiğimiz günden beri çok iyi bir çıkış yakaladık. Herkes hata yapacak ve daha önümüzde daha 12 tane maç var. Bunları alırsak ligi istediğimiz bir yerde bitiririz. Manisa'ya kadar gelip bizi destekleyen, 90 dakika sonrası alkışlayan taraftarımızdan özür diliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın açıklamaları

- Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

HABER: MEHMED HAKKI ÖZBAYIR - KAMERA: İLKER KILIÇASLAN / MANİSA, ()