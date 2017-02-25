Akhisar Belediyespor-Antalyaspor: 3-0

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Mete Klkavan (xx), Kerem Ersoy (xx), Esat Sancaktar (xx)

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora (xxx)- Lopes (xxx), Mustafa Yumlu (xx), Caner (xx), Ömer (xxx), Sissoko (xxx), Aykut (xxx), Özer (xxxx) (Dk.83 Bokila), Soner (xx), Olcan (xx) (Dk.90 Muğdat), Cikallleshi (xxx) (Dk.73 Vaz Te xx)

ANTALYASPOR: Fornezzi (x)- Celutska (xx), Chico (x), Angelo (x), Sakıp (x), Charles (x) (Dk.53 El Kabir xx), Zeki (x), Danilo (xxx), Deniz (xx), Mbilla (x) (Dk.53 Serdar x), Eto'o (xx) (Dk.70 Sandro xx)

GOLLER: Dk.24, Dk.55 Özer, Dk.49 Aykut (Akhisar Belediyespor)

SARI KARTLAR: Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor), Eto'o, El Kabir (Antalyaspor)

SPOR Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor, Antalyaspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisine son verdi: 3-0.

Akhisar Belediyiespor bu skorla puanını 27'ye çıkarıp rahatladı. Son 6 maçtaki 5 galibiyet, 1 beraberliğin ardından yenilgiyle tanışan Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.

6'ıncı dakikada Akhisarlı Ömer'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Fornezzi iki hamlede kontrol etti.

18'inci dakikada konuk ekipten Danilo, bir anda Ömer'den sıyrılıp kaleye hareketlendi. Danilo'nun ceza sahasına girer girmez şutu defansa da çarpıp kaleci Bora'da kaldı.

24'üncü dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Ömer sol kanattan sıfıra kadar inip ceza alanına ortaladı, Özer topu ağlara gönderdi: 1-0.

34'üncü dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Danilo sağ kanattan hareketlenip Ömer'i çalımlayarak topu penaltı noktası üzerindeki Eto'yla buluşturdu. Eto'onun gelişine şutu defanstan sekip kornere çıktı.

49'uncu dakikada fark 2'ye çıktı. Akhisar Belediyespor atağında ceza sahasında yaşanan karambolde Antalyalı Zeki'nin uzaklaştırmak istediği top yay üzerinde Aykut'un önünde kaldı. Aykut, sert bir şutla topu köşeden ağlarla buluşturup Fornezzi'yi avladı: 2-0.

55'inci dakikada Akhisar Belediyespor'un üçüncü golü geldi. Serdar'dan kaptığı topla Cikallleshi'yle verkaç yapan Lopes, sağ kanattan sıfıra inip kesti. Özer topa altı pas içinde gelişine dokundu: 3-0.

74'üncü dakikada Antalyaspor etkili geldi. Deniz'in karşı karşıya şutunda kaleci Bora yatarak topu çıkarıp gole engel oldu.



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