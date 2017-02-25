Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Giresun Feshane Günleri için start verildi
Giresun Feshane Günleri için start...
Beyaz Saray’da Sansür Uygulaması
Beyaz Saray’da basına Sansür Uygulaması
2017 hac kuraları çekildi
Hac kuraları çekildi, sonuçları öğrenmek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdam mesajı
Cumhurbaşkanı'ndan bir referandum mesajı daha

Akhisar Belediyespor-Antalyaspor: 3-0

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, () STAT: 19 Mayıs HAKEMLER: Mete Klkavan (xx), Kerem Ersoy (xx), Esat Sancaktar (xx) AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora (xxx)- Lopes (xxx), Mustafa Yumlu (xx), Caner (xx), Ömer (xxx), Sissoko (xxx), Aykut (xxx), Özer (xxxx)...

Akhisar Belediyespor-Antalyaspor: 3-0

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Mete Klkavan (xx), Kerem Ersoy (xx), Esat Sancaktar (xx)
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora (xxx)- Lopes (xxx), Mustafa Yumlu (xx), Caner (xx), Ömer (xxx), Sissoko (xxx), Aykut (xxx), Özer (xxxx) (Dk.83 Bokila), Soner (xx), Olcan (xx) (Dk.90 Muğdat), Cikallleshi (xxx) (Dk.73 Vaz Te xx)
ANTALYASPOR: Fornezzi (x)- Celutska (xx), Chico (x), Angelo (x), Sakıp (x), Charles (x) (Dk.53 El Kabir xx), Zeki (x), Danilo (xxx), Deniz (xx), Mbilla (x) (Dk.53 Serdar x), Eto'o (xx) (Dk.70 Sandro xx)
GOLLER: Dk.24, Dk.55 Özer, Dk.49 Aykut (Akhisar Belediyespor)
SARI KARTLAR: Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor), Eto'o, El Kabir (Antalyaspor)
SPOR Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor, Antalyaspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisine son verdi: 3-0. 
Akhisar Belediyiespor bu skorla puanını 27'ye çıkarıp rahatladı. Son 6 maçtaki 5 galibiyet, 1 beraberliğin ardından yenilgiyle tanışan Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.
6'ıncı dakikada Akhisarlı Ömer'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Fornezzi iki hamlede kontrol etti.
18'inci dakikada konuk ekipten Danilo, bir anda Ömer'den sıyrılıp kaleye hareketlendi. Danilo'nun ceza sahasına girer girmez şutu defansa da çarpıp kaleci Bora'da kaldı.
24'üncü dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Ömer sol kanattan sıfıra kadar inip ceza alanına ortaladı, Özer topu ağlara gönderdi: 1-0.
34'üncü dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Danilo sağ kanattan hareketlenip Ömer'i çalımlayarak topu penaltı noktası üzerindeki Eto'yla buluşturdu. Eto'onun gelişine şutu defanstan sekip kornere çıktı.
49'uncu dakikada fark 2'ye çıktı. Akhisar Belediyespor atağında ceza sahasında yaşanan karambolde Antalyalı Zeki'nin uzaklaştırmak istediği top yay üzerinde Aykut'un önünde kaldı. Aykut, sert bir şutla topu köşeden ağlarla buluşturup Fornezzi'yi avladı: 2-0.
55'inci dakikada Akhisar Belediyespor'un üçüncü golü geldi. Serdar'dan kaptığı topla Cikallleshi'yle verkaç yapan Lopes, sağ kanattan sıfıra inip kesti. Özer topa altı pas içinde gelişine dokundu: 3-0.
74'üncü dakikada Antalyaspor etkili geldi. Deniz'in karşı karşıya şutunda kaleci Bora yatarak topu çıkarıp gole engel oldu.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.