Akhisar Belediyespor Adu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı (YENİDEN)

SPOR Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor transferde şu ana kadar Galatasaray'dan sol kanat oyuncusu Olcan Adın, Gaziantepspor'dan forvet Daniel Larsson ve Çin Süper Lig takımlarından Henan Jianye'den stoper Miral Samardzic'i kadrosuna dahil eden Akhisar Belediyespor'un İsveç temsilcisi Malmö'den ofansif orta saha oyuncusu Enoch Kofi Adu'yu renklerine bağlayarak dördüncü takviyeyi yaptı. Bugün 3.5 yıllık sözleşme imzalayan 26 yaşındaki Ganalı futbolcu kampa katılmak üzere Antalya'ya gitti. Futbola Gana'nın Liberty Professionals kulübünde başlayan Kofi Adu, 2008-10 yıllarında Fransa'nın Nice, 2010-13 yılları arasında Danimarka'nın FC Nordsjelland, 2013-14 sezonunun ilk yarısında Belçika'nın Club Burugge, ikinci yarısında ise Norveç'in Stabek takımında forma giydi. 2014'te Malmö'ye transfer olan Adu, üç sezondur İsveç'te oynuyor. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Kofi Adu, 6 kez Gana U17, 1 kez de Gana A Milli Takımı'nda görev yaptı. FOTOĞRAF