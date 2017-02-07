Akhisar Belediyespor'a şanssız kura: Medipol Başakşehir

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gümüşhanespor'u eleyen Akhisar Belediyespor, çeyrek finalde, şansının pek yaver gitmediği Medipol Başakşehir'le eşleşti.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren rakibiyle bugüne dek 7 kez karşılaşan yeşil siyahlı ekip bu maçlarda 1 galibiyet 1 beraberlik alırken 6 müsabakadan başı önde ayrıldı. Başakşehir'e ligin ilk yarısında İstanbul'da 5-1'lik skorla boyun eğen Akhisar Belediyespor, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında ise 4-0'lık skorlarla bozguna uğradı. 7 karşılaşmada kalesinde 17 gol gören Ege temsilcisi, Başakşehir filelerini yalnızca 3 kez havalandırabildi.

Çeyrek finalin ilk ayağı 28 Şubat, 1 ya da 2 Mart tarihlerinde İstanbul'da, rövanş müsabakası ise 4-5-6 Nisan tarihlerinden birinde Manisa'da oynanacak. Tur atlayan takım yarı finalde Kayserispor-Fenerbahçe eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Kupada eleme turunda Nazilli Belediyespor'u saf dışı bırakıp daha sonra Bursaspor, Aydınspor ve Ümraniyespor'un yer aldığı G Grubu'nu lider bitiren Ege temsilcisi son 16 maçında Gümüşhanespor'u 3-1 mağlup etti. Başakşehir ise Göztepe, Sivasspor ve Yeni Amasyspor'un bulunduğu F Grubu'ndan lider çıkıp, Galatasaray'ı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.