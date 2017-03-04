Akhisar Belediyespor 3 puana inanıyor

SPOR Toto Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıcak Akhisar Belediyespor galibiyete inanıyor.Teknik Direktör Tolunay Kafkas takımının iyi bir ivme yakaladığını belirterek, "Geçen hafta ligde Antalyaspor ve Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir maçlarında sergilenen performans beni çok mutlu etti. Hücum futbolunu sahaya yansıtarak Başkent'ten de istediğimizi alacağız" dedi.Yeşil siyahlılarda kaleci Fatih'in sakatlığı sürerken, iyileşen Custodio, Larsson ve Cikalleshi'nin Gençlerbirliği'ne karşı oynaması bekleniyor. Öte yanda Onur Ayık, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu ve Ömer Bayram sarı kart sınırında bulunuyor.