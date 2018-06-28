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Akdeniz Oyunları'nda 7'nci gün sona erdi

TARRAGONA,() Akdeniz Oyunları'nın 7'nci günü, bugün oynanan müsabakalar ile tamamlandı. İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18'inci Akdeniz Oyunları'nın 7'nci günü, bugün oynanan müsabakalar ile sona erdi. Millilerin bugünkü...

Akdeniz Oyunları'nda 7'nci gün sona erdi

TARRAGONA,()

Akdeniz Oyunları'nın 7'nci günü, bugün oynanan müsabakalar ile tamamlandı.
İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18'inci Akdeniz Oyunları'nın 7'nci günü, bugün oynanan müsabakalar ile sona erdi.
Millilerin bugünkü müsabakalarda kazandıkları madalyalar şu şekilde:
- Milli taekwondocu Emre Kutalmış Ateşli +80 kiloda bronz madalya kazandı.
- Milli taekwondocu Rukiye Yıldırım -49 kiloda altın madalya kazandı.
- Milli taekwondocu İrem Yaman -57 kilo finalinde Mısırlı rakibini 8-0 yenerek altın madalya kazandı.
- Milli atlet Jak Ali Harvey, 100 metre finalinde 10.10'luk süresiyle altın madalya kazandı.
- Milli atlet Emre Zafer Barnes, 100 metre finalinde 10.32'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

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