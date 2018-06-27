Akdeniz Oyunları'nda 6'ncı gün sona erdi

TARRAGONA,()

Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı günü, bugün oynanan müsabakalar ile tamamlandı.

İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18'inci Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı günü, bugün oynanan müsabakalar ile sona erdi.

Millilerin bugünkü müsabakalarda kazandıkları madalyalar şu şekilde:

- Milli halterci Rabia Kaya koparmada 98 kilo kaldırarak bronz madalya kazandı.

- Milli judocu Bekir Özlü 60 kilo üçüncülük maçında Fransız rakibini yenerek bronz madalya kazandı.

- Milli judocu İrem Korkmaz, Slovenyalı Anja Dtangar’ı ipponla yenerek bronz madalya kazandı.

- Milli güreşçi Bediha Gün 57 kilo finalinde İspanyol rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.

- Milli güreşçi Buse Tosun 68 kilo finalinde karşılaştığı İtalyan rakibini 9-9 biten maçta son sayıyı alarak mağlup ederek altın madalya kazandı.

- Milli güreşçi Evin Demirhan 50 kilo finalinde Fransız rakibini 7-3 yenerek altın madalya kazandı.

- Milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak, Tunuslu rakibini 2-1 yenerek altın madalya kazandı.

- Milli güreşçi Aysun Erge, 53 kiloda gümüş madalya kazandı.

- Milli atlet Kıvılcım Kaya Salman, çekiç atmada gümüş madalya kazandı.