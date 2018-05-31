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Akdeniz Oyunları Maraton branşında yarışacak isimler belli oldu

ANKARA,() İspanya'nın Tarragona kentinde yapılacak olan Akdeniz Oyunları'nda Milli Takım formasını yarı maraton branşında giyecek isimleri belirleyecek seçme Ankara'da yapıldı. Haziran ayı sonunda İspanya'da yapılacak olan Akdeniz...

Akdeniz Oyunları Maraton branşında yarışacak isimler belli oldu

ANKARA,()

İspanya'nın Tarragona kentinde yapılacak olan Akdeniz Oyunları'nda Milli Takım formasını yarı maraton branşında giyecek isimleri belirleyecek seçme Ankara'da yapıldı.
Haziran ayı sonunda İspanya'da yapılacak olan Akdeniz Oyunları'nda yarı maraton müsabakasına katılacak isimleri belirleyecek olan seçme yarışı, Ankara'da gerçekleştirildi. Toplam 16 atletin katıldığı yarışta erkeklerde Bekir Karayel, kadınlarda ise Tubay Erdal ilk sırayı aldı. Yarışta ilk üç sırayı alan isimler şöyle:
ERKEKLER
1.Bekir Karayel - 1:07:10
2.Saffet Elkatmış - 1:08:26
3.Cihat İlhan - 1:09:50
KADINLAR
1.Tubay Erdal - 1:18:28
2.Elif Dağdelen -  1:19:30
3.Fatma Demir - 1:20:29

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