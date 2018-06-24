Akdeniz Oyunları atıcılık müsabakaları tamamlandı

TARRAGONA,()
18'inci Akdeniz Oyunları'nda atıcılık müsabakaları sona erdi.
İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18'inci Akdeniz Oyunları'nda atıcılık müsabakaları noktalandı.
10 M Havalı Tüfek Kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Şeymanur Koca, sıralama müsabakasında aldığı 613.1 puanla müsabakayı 18'inci sırada tamamladı.
10 M Havalı Tüfek Erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Ömer Akgün, sıralama müsabakasını 621.7 puanla tamamlayarak 2'nci sırada çıktığı final etabında aldığı 161.7 puanla müsabakayı 6'ncı sırada noktaladı.
Trap Bayanlar kategorisinde yarışan milli sporcu Safiye Sarıtürk, sıralama müsabakasında aldığı 111 puanla final müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Final müsabakasında 24 puan atan milli sporcu müsabakayı 5'inci sırada sonlandırdı.
Trap Erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Oğuzhan Tüzün, sıralama müsabakasında aldığı 116 puanla 13'üncü sırada yer alırken, aynı müsabakada yarışan milli sporcu Nedim Tolga Tunçer, 115 puan ile müsabakayı 17'nci sırada tamamladı.
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