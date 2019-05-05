Akdeniz Off-Road Kupası 2. Ayak Yarışları Osmaniye'de yapıldı

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, () - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Akdeniz Off-Road kupası ikinci ayak yarışları Osmaniye'de yapıldı.

Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Offroad Kulübü iş birliğinde, 5'inci Offroad Şenlikleri kapsamında düzenlenen organizasyon, Dereobası köyü Samet Aybaba Spor Kompleksi ve İzci Kampı civarından oluşturulan off-road pistinde gerçekleştirildi. 14 ilden özel tasarlanmış 20 aracın katıldığı organizasyonda, sporcular 4 turluk etapta çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda zamana karşı kıyasıya mücadele etti. Bazı araçların arızalandığı ve küçük kazalarında meydana geldiği yarışlarda, motosikletçiler de özel gösteri sundu.

Çamura saplanan araçlar, iş makinaları yardımıyla kurtarıldı. Renkli ve muhteşem görüntülere sahne olan heyecan dolu off-road yarışlarını binlerce vatandaş da takip etti. Gün boyu sürecek olan yarışlar sonunda, dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verilecek.

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