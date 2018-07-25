Akdeniz Belediye Spor’dan Süper Lig’e transfer

Mustafa ERCAN/MERSİN, ()



MERSİN ekiplerinden Akdeniz Belediye Spor Futbol Kulübü, Süper Lig’de mücadele eden Kayseri Spor’a 6, Sivaspor’a da bir futbolcusunu gönderdi.

Sporun farklı dallarında yerel ve ulusal ölçekte büyük başarılar elde eden Akdeniz Belediye Spor Futbol Takımı, bu kez yaptığı transferle gündeme geldi. Geçmiş yıllarda da birçok farklı futbol takımının altyapısına oyuncu gönderen Akdeniz Belediye Spor, bu kez de Süper Lig’de mücadele eden Kayseri Spor’a 6 futbolcusunu tek seferde transfer ederek önemli bir başarıya imza attı.

Akdeniz Belediye Spor Futbol Takımı altyapısında oynayan başarılı yıldız ve genç futbolcular Ahmet Çöllü, Erden Tomarza, Kamil Beyhan, Hasan Orhan, Esat Can Yıldırım ve Semih Emir Erdoğan yola çıkmadan önce Akdeniz Belediyesi'ne gelerek, kendilerinin yetişmesinde emekleri olan futbol antrenörleri Metin Çelik, Orhan Hüseyinoğlu, Hakan Özyaylaz ve Taki Bakar ile hatıra fotoğrafı çektirip vedalaştı. Ardından da bundan sonra Kayseri Spor’da ter dökecek olan başarılı futbolcular, beraberlerinde teknik adamlar Orhan Hüseyinoğlu ve Taki Bakar ile birlikte otobüse binerek Kayseri’ye gitti.

Bu arada geçen haftalarda gerçekleşen son transferde, Mahir Can Ayberk de Sivas Spor’a gitti.

Süper Lig'de mücadele eden takımlara transfer olan Akdenizli sporcuları ve onları yetiştiren teknik adamları kutlayan Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin meyvelerini bir bir topluyoruz. Akdeniz Belediye Spor altyapısında yetişen çocuklarımızın, Süper Lig’de mücadele eden futbol takımlarına transfer olmaları bizleri gururlandırıyor. Bu uğurda emek veren teknik adamlarımızı da tebrik ediyorum. Artık bu çocuklarımızın önünde, bundan sonra inşallah çok daha farklı ve güzel bir hayat olacak. Yolları ve bahtları açık olsun, hepsine üstün başarılar ve güzel bir gelecek diliyorum" dedi.

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