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Ajax, Ali Akman'ı takip ediyor
Bursaspor'un genç forveti Ali Akman'ı Hollanda devi Ajax'ın takibe aldığı öğrenildi. Eredivisie ekibinin sportif direktörü Marc Overmars'ın oyuncu hakkında bilgi aldığı belirtildi. Bursaspor'un 17 yaşındaki oyuncusu Ali Akman, A...
SPOR 24.10.2019, 12:55
Bursaspor'un genç forveti Ali Akman'ı Hollanda devi Ajax'ın takibe aldığı öğrenildi. Eredivisie ekibinin sportif direktörü Marc Overmars'ın oyuncu hakkında bilgi aldığı belirtildi.
Bursaspor'un 17 yaşındaki oyuncusu Ali Akman, A takımda da görev almaya başlarken, sergilediği performansla pek çok kulübün dikkatini çekiyor. Altyapısıyla ünlü Hollanda'nın Ajax kulübü, genç oyuncuyu takip etmeye başladı. Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars, Ali Akman hakkında Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan'dan bilgi aldı.
Ali Akman son dönemdeki gelişimiyle ön plana çıktı. Bursaspor'da A takım formasını ilk kez bu sezon resmi olarak terleten genç yetenek, ligde 142 dakika süre alıp bir de gol kaydetti. Ali, kariyeri boyunca çıktığı 136 karşılaşmada 126 kez rakip fileleri havalandırdı.
Bursaspor'un 17 yaşındaki oyuncusu Ali Akman, A takımda da görev almaya başlarken, sergilediği performansla pek çok kulübün dikkatini çekiyor. Altyapısıyla ünlü Hollanda'nın Ajax kulübü, genç oyuncuyu takip etmeye başladı. Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars, Ali Akman hakkında Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan'dan bilgi aldı.
Ali Akman son dönemdeki gelişimiyle ön plana çıktı. Bursaspor'da A takım formasını ilk kez bu sezon resmi olarak terleten genç yetenek, ligde 142 dakika süre alıp bir de gol kaydetti. Ali, kariyeri boyunca çıktığı 136 karşılaşmada 126 kez rakip fileleri havalandırdı.
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