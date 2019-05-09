Ailenin tamamı ringe çıkıyor

ANTALYA'da Türkiye şampiyonu Eylül Sultan Taşgıran'ın (13) başarısına özenen kardeşi Esma'nın (8) muay thai sporuna başlamasıyla iki kızını antrenmana getiren Nazlı Taşgıran (29) da eldiven giymeye karar verdi. Eşi ve kızları antrenman yaparken evde yalnız kalmak istemeyen Ünal Taşgıran da (43) bu spora başladı. Taşgıran ailesinin tüm fertleri, şimdilerde birlikte ringe çıkıyor.Antalya'da ailesinin yönlendirmesiyle jimnastik sporunda yaz okulu eğitimlerine katılan Eylül Sultan Taşgıran, antrenman yaptığı salonun karşısında muay thai çalışan genç sporculardan etkilendi. 2 yıl önce muay thai yapmaya karar veren Eylül, 10 aylık antrenman sürecinde il birinciliği, ardından Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Geçen yıl Çanakkale'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında 46 kilo 100 gram ağırlığında olduğu için 46 kilo üstü kategorisinde kendinden büyük sporcularla eşleşen Eylül, 4 rakibini yenerek altın madalyaya ulaştı.AİLE RİNGİAntalya Spor Salonu'nda antrenörü Yasin Urlu yönetiminde çalışmalarına devam eden Eylül, geçen yıl Ukrayna'da düzenlenen Muay Thai Uluslararası Karadeniz Kupası'na katılmaya hak kazandı. Turnuvada ilk defa milli formayı giyen Eylül, bronz madalyanın sahibi oldu. Eylül'ün başarılarına özenen kardeşi Esma da muay thai sporu öğrenmek istedi. Birlikte antrenman yapan kızlarını salona getiren anneleri Nazlı Taşgıran da bu sporu yapmaya karar verdi. İki aylık süreç sonrası eşi ve kızları antrenman yapan baba Ünal Taşgıran da ailesiyle birlikte vakit geçirmek için muay thai sporuna başladı.KIZLARININ BAŞARISI İÇİNEylül'ün küçük yaşta elde ettiği madalyalarla gurur duyan Ünal ve Nazlı Taşgıran çifti, küçük kızları Esma'nın da sporda başarılı olmasını hedefliyor. Türkiye şampiyonu Eylül'e destek olmak için birlikte muay thai antrenmanı yapan, ringe çıkan Taşgıran ailesi, ilerleyen yıllarda kızlarının dünya şampiyonu olmalarını ve başarılarıyla Türkiye'yi gururlandırmasını istiyor.EYLÜL'ÜN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUEylül sultan Taşgıran, salonda hem arkadaşları, hem de anne ve babasıyla antrenman yapmanın keyifli olduğunu anlattı. Türkiye kupası müsabakalarına hazırlandığını dile getiren Eylül, "Bu yıl da Türkiye şampiyonu olmak istiyorum. Altın madalya kazanıp, Avrupa ve dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanmayı hedefliyorum. Hedefim dünya şampiyonu olmak" dedi.İKİ KIZINI GETİRDİĞİ SALONDA RİNGE ÇIKTIEylül'ün annesi Nazlı Taşgıran ise kızına destek olmak için muay thai sporuna başladığını anlattı. Küçük kızı Esma ile Eylül'ü antrenmana getirip, onların çalışmalarını kenardan bir süre izledikten sonra bu sporu yapmaya karar verdiğini belirten Nazlı Taşgıran, "İkisini salona getiriyordum, sonra 'neden ben de yapmayayım' dedim. Eşimle konuştum, o da kızlarımıza destek olmak için bizimle antrenman yapmayı kabul etti" diye konuştu.EŞİ VE KIZLARI İÇİN BAŞLADIEşi ve iki kızıyla salonda antrenman yapan Ünal Taşgıran ise şunları söyledi:"Kızımın kendisini koruması ve sağlıklı vücut gelişimi için spor yapmasını istiyorduk. Küçük yaşta kazandığı başarılar bizi gururlandırdı. Sonra aile olarak Eylül'e destek olmak, onun yanında yer alabilmek için muay tahi sporuna başladık. Birlikte antrenman yapıyoruz, eğlenceli vakit geçiriyoruz. Kızımın başarılı Türk sporcusu olarak anılmasını istiyorum. Benim müsabakalara çıkma gibi hedefim yok. İsteğim ailemle birlikte vakit geçirmek ve kızımın başarılarında yanında yer almak."

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