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Aile Badminton Projesi hayata geçti 

ANKARA / Türkiye Badminton Federasyonu, sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Aile Badminton Projesi'ni hayata geçirdi. Badminton İl Temsilcileri'nin 81 ilde uygulamaya başlayacağı projede hedef badmintonu 7'den 70'e herkese sevdirmek ve...

Aile Badminton Projesi hayata geçti 

ANKARA /

Türkiye Badminton Federasyonu, sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Aile Badminton Projesi'ni hayata geçirdi. Badminton İl Temsilcileri'nin 81 ilde uygulamaya başlayacağı projede hedef badmintonu 7'den 70'e herkese sevdirmek ve spor kültürünü yaygınlaştırmak.
Ankara Keçiören'de bulunan Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen projede baba-oğul, ana-kız, dede-torun ve aile birliktelikleri sağlandı. Çocukları ya da torunları ile projeye katılan veliler keyifli vakit geçirdi. 
"SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞECEK"
Amacının sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Badminton Federasyon Başkanı Murat Özmekik, "Proje vesilesi ile badminton seven çocuklar aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçiriyorlar. Önümüzdeki günlerde çocukları, anne-babaları ve dede-nineleri Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yeniden bir araya getireceğiz" diye konuştu
"ÇOCUKLARIMIZ BİLİNÇLİ VE ZİNDE BÜYÜYOR"
Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin açılması ile memnuniyetlerini dile getiren veliler ise, "Çocuklarımızı gönül rahatlığı ile badminton antrenörlerine emanet ediyoruz. Tesis açılmadan önce sokakta oyun oynayan çocuklarımızda aklımız kalıyordu. Şimdi okuldan önce ya da sonra emin ellere badminton oynamaya bırakıyoruz. Çocuklarımız spor ile birlikte daha bilinçli ve zinde büyüyorlar" dedi.
Federasyon Başkanı Murat Özmekik de, projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

(FOTOĞRAFLI)

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